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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Заливной пирог на кефире с капустой. Самый простой, быстрый и вкусный рецепт
Заливной пирог очень простой и быстрый в приготовлении. Тесто не придётся долго месить и раскатывать. А начинка может быть любая. Я предлагаю сделать капустную " Сливочную".
Вливаю молоко,
добавляю сливочное масло.
Добавляю рубленные яйца, укроп ( по желанию), чёрный перец и соль, если нужно.
Хорошо перемешиваю и оставляю остыть.
Немного взбиваю венчиком.
Вливаю кефир
и масло. Хорошо перемешиваю.
Перемешиваю. Тесто по густоте получается как на оладьи. Сильно до гладкости его вымешивать не нужно.
Половину теста перекладываю в форму. Моя размером 30*22 см. Можно взять меньшую, пирог пропечётся, просто слой теста будет толще.
Разравниваю. Сверху равномерно распределяю начинку.
Начинку закрываю оставшимся тестом.
Сверху я ещё присыпала кунжутом.
Выпекать пирог нужно при 180 - 200 °С - 45...50 минут, ориентируйтесь на свою духовку.
Готовность проверяю зубочисткой, она должна выходить без остатков сырого теста.
оставляю пирог немного остыть и можно разрезать на кусочки.
При всей простоте приготовления пирог получается очень вкусным!
Тесто мягкое, пористое, начинка - сочная! И на следующий день остаётся вкусным)
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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