Заливной пирог очень простой и быстрый в приготовлении. Тесто не придётся долго месить и раскатывать. А начинка может быть любая. Я предлагаю сделать капустную " Сливочную".

Заливной пирог на кефире

( форма 30*22 см или диаметром 28 см)

Тесто:

240 мл кефира ( у меня 2,5%)

100 мл подсолнечного масла, рафинированного

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. сахара

3 яйца

10 г разрыхлителя

260 г муки

Капустная начинка " Сливочная":

500 г капусты

2 отварных яйца

60 мл молока

50 г сливочного масла

1 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли ( или по вкусу)

укроп

чёрный перец

+кунжут, по желанию

Приготовление.

Капустная начинка: Капусту смешиваю с сахаром и солью. Теперь её нужно хорошо помять руками. *молодую капусту можно просто перемешать





Вливаю молоко,





добавляю сливочное масло.





Готовлю пока масло не растает. Накрываю крышкой. Готовлю капусту примерно 15 минут на небольшом огне, за это время её нужно несколько раз перемешать.

*если капуста молодая, готовить нужно без крышки, чтобы испарилась влага

Готовая капуста мягкая, сливочная, вкусная.





Добавляю рубленные яйца, укроп ( по желанию), чёрный перец и соль, если нужно.





Хорошо перемешиваю и оставляю остыть.





Духовку включаю разогреваться до 200 °С.

Тесто:

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.

К яйцам добавляю сахар и соль.





Немного взбиваю венчиком.





Вливаю кефир





и масло. Хорошо перемешиваю.





Муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в миску.





Перемешиваю. Тесто по густоте получается как на оладьи. Сильно до гладкости его вымешивать не нужно.





Половину теста перекладываю в форму. Моя размером 30*22 см. Можно взять меньшую, пирог пропечётся, просто слой теста будет толще.





Разравниваю. Сверху равномерно распределяю начинку.





Начинку закрываю оставшимся тестом.





Сверху я ещё присыпала кунжутом.





Выпекать пирог нужно при 180 - 200 °С - 45...50 минут, ориентируйтесь на свою духовку.





Готовность проверяю зубочисткой, она должна выходить без остатков сырого теста.





оставляю пирог немного остыть и можно разрезать на кусочки.





При всей простоте приготовления пирог получается очень вкусным!





Тесто мягкое, пористое, начинка - сочная! И на следующий день остаётся вкусным)



