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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Заливной пирог на кефире с капустой. Самый простой, быстрый и вкусный рецепт

Среда, 04 Января 2023 г. 13:22 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y6aUcOfLVw7rceCi

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Заливной пирог очень простой и быстрый в приготовлении. Тесто не придётся долго месить и раскатывать. А начинка может быть любая. Я предлагаю сделать капустную " Сливочную".

Заливной пирог на кефире
( форма 30*22 см или диаметром 28 см)
 
Тесто:
 
240 мл кефира ( у меня 2,5%)
100 мл подсолнечного масла, рафинированного
1/2 ч.л. соли
1/2 ч.л. сахара
3 яйца
10 г разрыхлителя
260 г муки
Капустная начинка " Сливочная":
 
500 г капусты
2 отварных яйца
60 мл молока
50 г сливочного масла
1 ч.л. сахара
1/2 ч.л. соли ( или по вкусу)
укроп
чёрный перец
+кунжут, по желанию
Приготовление.
Капустная начинка:
 
Капусту смешиваю с сахаром и солью. Теперь её нужно хорошо помять руками.
 
*молодую капусту можно просто перемешать


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Вливаю молоко,


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добавляю сливочное масло.


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Готовлю пока масло не растает. Накрываю крышкой. Готовлю капусту примерно 15 минут на небольшом огне, за это время её нужно несколько раз перемешать.
 
*если капуста молодая, готовить нужно без крышки, чтобы испарилась влага
 
Готовая капуста мягкая, сливочная, вкусная.


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Добавляю рубленные яйца, укроп ( по желанию), чёрный перец и соль, если нужно.


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Хорошо перемешиваю и оставляю остыть.


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Духовку включаю разогреваться до 200 °С.
 
Тесто:
 
Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.
 
К яйцам добавляю сахар и соль.


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Немного взбиваю венчиком.


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Вливаю кефир


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и масло. Хорошо перемешиваю.


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Муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в миску.

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Перемешиваю. Тесто по густоте получается как на оладьи. Сильно до гладкости его вымешивать не нужно.


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Половину теста перекладываю в форму. Моя размером 30*22 см. Можно взять меньшую, пирог пропечётся, просто слой теста будет толще.


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Разравниваю. Сверху равномерно распределяю начинку.


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Начинку закрываю оставшимся тестом.


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Сверху я ещё присыпала кунжутом.


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Выпекать пирог нужно при 180 - 200 °С - 45...50 минут, ориентируйтесь на свою духовку.


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Готовность проверяю зубочисткой, она должна выходить без остатков сырого теста.


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оставляю пирог немного остыть и можно разрезать на кусочки.


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При всей простоте приготовления пирог получается очень вкусным!


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Тесто мягкое, пористое, начинка - сочная! И на следующий день остаётся вкусным) good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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