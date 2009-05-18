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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Каркаде, красный чай или гибискус - чай для гипертоника

Понедельник, 02 Января 2023 г. 15:30 + в цитатник

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Каркаде, красный чай или гибискус снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови, нормализуя кровообращение. Для того чтобы снизить кровяное давление, каркаде следует применять в теплом виде. Пациенты с заболеваниями гастрит и язва желудка, должны исключить из рациона напиток, во избежание дальнейших осложнений.
 
Способ приготовления:
 
1-2 столовых ложек красного чая залить 0,5 л. кипятка, дать настояться в течение получаса.
Полезные свойства цветков гибискуса
Суданская роза – растение, обладающее рядом исключительных лечебных свойств. Чай из его цветков благотворно влияет на весь организм, в том числе:
 
  • укрепляет кровеносные сосуды, качественно регулируя их проницаемость;
  • уменьшает содержание «плохого» холестерина в крови, благодаря высокому содержанию гаммалиноленовой кислоты;
  • обладает антибактериальными свойствами;
  • действует как мягкое мочегонное и слабительное средство;
  • выступает в роли спазмолитика;
  • влияет на укрепление сопротивляемости организма инфекциям и вирусам;
  • очищает от токсинов, солей тяжелых металлов;
  • известен высокой Р-витаминной активностью, благотворно влияющей на состояние сердца и сосудов.
Важно! Полезные свойства чая каркаде позволяют использовать его в качестве средства лечения и профилактики атеросклероза, гипертонии, заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта (при пониженной кислотности). Напиток пьют при отравлениях, в том числе алкогольных, для укрепления иммунитета, в том числе у детей
 
Такая универсальность позволяет наслаждаться вкусом любимого напитка с ощутимой пользой для здоровья практически каждому
 
Напиток пьют при отравлениях, в том числе алкогольных, для укрепления иммунитета, в том числе у детей. Такая универсальность позволяет наслаждаться вкусом любимого напитка с ощутимой пользой для здоровья практически каждому.
 
Как выбрать «правильные» цветки гибискуса
Прежде чем заваривать каркаде для понижения давления, стоит выбрать по-настоящему качественное сырье. Правила просты:
 
  • Чай должен быть исключительно крупнолистным. Порошковые варианты неспособны оказать на организм должный лечебный эффект, так как, кроме натуральных компонентов, содержат ряд красителей и других, далеко не полезных веществ.
  • Выбирайте и пейте напиток без добавок. Лучше приобрести натуральные цветки гибискуса, чем готовую смесь различных трав, фруктов и ягод.
  • Сушеное сырье должно иметь насыщенный бордово-розовый оттенок. Слишком темные или неестественно красные цветки говорят о несоблюдении способов хранения, влиянии дополнительных добавок и т.д.
  • Заварка должна быть довольно сухой. Мягкие лепестки свидетельствуют о нарушении правил упаковки и хранения, что негативно скажется на вкусе, полезных свойствах каркаде и уменьшит его действие на организм.
  • Лучшими производителями считаются компании, расположенные в Египте, Индии, Судане. Обязательно прочтите упаковку перед покупкой, чтобы узнать, где именно собирался и фасовался чай.
 

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Рубрики:  «Вкусные рецепты для здоровья»
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