Каркаде, красный чай или гибискус снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови, нормализуя кровообращение. Для того чтобы снизить кровяное давление, каркаде следует применять в теплом виде. Пациенты с заболеваниями гастрит и язва желудка, должны исключить из рациона напиток, во избежание дальнейших осложнений.

Способ приготовления:

1-2 столовых ложек красного чая залить 0,5 л. кипятка, дать настояться в течение получаса.

Полезные свойства цветков гибискуса

Суданская роза – растение, обладающее рядом исключительных лечебных свойств. Чай из его цветков благотворно влияет на весь организм, в том числе:

укрепляет кровеносные сосуды, качественно регулируя их проницаемость;

уменьшает содержание «плохого» холестерина в крови, благодаря высокому содержанию гаммалиноленовой кислоты;

обладает антибактериальными свойствами;

действует как мягкое мочегонное и слабительное средство;

выступает в роли спазмолитика;

влияет на укрепление сопротивляемости организма инфекциям и вирусам;

очищает от токсинов, солей тяжелых металлов;

известен высокой Р-витаминной активностью, благотворно влияющей на состояние сердца и сосудов.

Важно! Полезные свойства чая каркаде позволяют использовать его в качестве средства лечения и профилактики атеросклероза, гипертонии, заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта (при пониженной кислотности). Напиток пьют при отравлениях, в том числе алкогольных, для укрепления иммунитета, в том числе у детей

Такая универсальность позволяет наслаждаться вкусом любимого напитка с ощутимой пользой для здоровья практически каждому

Напиток пьют при отравлениях, в том числе алкогольных, для укрепления иммунитета, в том числе у детей. Такая универсальность позволяет наслаждаться вкусом любимого напитка с ощутимой пользой для здоровья практически каждому.