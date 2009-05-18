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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Самое простое Печенье на сметане. Легко и нарядно. Простая выпечка на Рождество и новый год

Вторник, 20 Декабря 2022 г. 13:27 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y5o_4M_krRud-D-_

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Привет друзья! Сегодня хочу поделиться очень интересным рецептом печенья на сметане. В печенье очень нежное, вкусное тесто. Печенье покрыто глазурью и посыпкой и выглядит очень нарядно!

Ингредиенты: (~ на 26 шт)

Мука ~ 320 г,

Сахар 80 г,

Сливочное масло 100 г,

Сметана 100 г,

Яйцо 1 шт,

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Глазурь:

Сахар 100 г,

Молоко 50 мл,

Сливочное масло 50 г,

Посыпка:

Орехи 150-2ОО г,

можно также использовать кокосовую стружку, размолотые кукурузные хлопья, вафли, или просто посыпать печенье сахарной пудрой! 

Приготовление.

В глубокую тарелку высыпаю муку, добавляю разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и щепотку соли


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Перемешиваю продукты венчиком


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Добавляю сливочное масло порезанное на кусочки


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Перетираю его вместе с мукой в крошку


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Добавляю яйцо и выливаю сметану


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Замешиваю мягкое тесто


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Отделяю от теста небольшие кусочки, размером примерно с грецкий орех

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Немного обминаю тесто


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Скатываю в шарики


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Все заготовки выкладываю на противень и ставлю выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку

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Печенье готово! Можно просто посыпать его сахарной пудрой, или покрыть глазурью!

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Глазурь. Добавляю в сотейник сахар, сливочное масло, выливаю молоко.

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Нагреваю на средней температуре до закипания. После закипания уменьшаю температуру и при постоянном помешивании кипячу еще примерно одну минуту


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Выливаю глазурь в небольшую тарелку и даю остыть


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После того как глазурь остынет, она станет более густой! Для посыпки измельчила орехи. Можно также использовать кокосовую стружку, размолотый кукурузные хлопья, вафли


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Обмакиваю печенье в остывшую глазурь а затем покрываю орехами.

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Оставляю печенье до высыхания глазури. Приятного аппетита! good
 
Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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