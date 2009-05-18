Привет друзья! Сегодня хочу поделиться очень интересным рецептом печенья на сметане. В печенье очень нежное, вкусное тесто. Печенье покрыто глазурью и посыпкой и выглядит очень нарядно!

Ингредиенты: (~ на 26 шт)

Мука ~ 320 г,

Сахар 80 г,

Сливочное масло 100 г,

Сметана 100 г,

Яйцо 1 шт,

Разрыхлитель 1 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Глазурь:

Сахар 100 г,

Молоко 50 мл,

Сливочное масло 50 г,

Посыпка:

Орехи 150-2ОО г,

можно также использовать кокосовую стружку, размолотые кукурузные хлопья, вафли, или просто посыпать печенье сахарной пудрой!

Приготовление.

В глубокую тарелку высыпаю муку, добавляю разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и щепотку соли





Перемешиваю продукты венчиком





Добавляю сливочное масло порезанное на кусочки





Перетираю его вместе с мукой в крошку





Добавляю яйцо и выливаю сметану





Замешиваю мягкое тесто





Отделяю от теста небольшие кусочки, размером примерно с грецкий орех

Немного обминаю тесто





Скатываю в шарики





Все заготовки выкладываю на противень и ставлю выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку

Печенье готово! Можно просто посыпать его сахарной пудрой, или покрыть глазурью!

Глазурь. Добавляю в сотейник сахар, сливочное масло, выливаю молоко.

Нагреваю на средней температуре до закипания. После закипания уменьшаю температуру и при постоянном помешивании кипячу еще примерно одну минуту





Выливаю глазурь в небольшую тарелку и даю остыть





После того как глазурь остынет, она станет более густой! Для посыпки измельчила орехи. Можно также использовать кокосовую стружку, размолотый кукурузные хлопья, вафли





Обмакиваю печенье в остывшую глазурь а затем покрываю орехами.