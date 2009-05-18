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🌸 Самое простое Печенье на сметане. Легко и нарядно. Простая выпечка на Рождество и новый год - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Самое простое Печенье на сметане. Легко и нарядно. Простая выпечка на Рождество и новый год
Привет друзья! Сегодня хочу поделиться очень интересным рецептом печенья на сметане. В печенье очень нежное, вкусное тесто. Печенье покрыто глазурью и посыпкой и выглядит очень нарядно!
Ингредиенты: (~ на 26 шт)
Мука ~ 320 г,
Сахар 80 г,
Сливочное масло 100 г,
Сметана 100 г,
Яйцо 1 шт,
Разрыхлитель 1 ч.л,
Ванильный сахар 8 г,
Соль по вкусу
Глазурь:
Сахар 100 г,
Молоко 50 мл,
Сливочное масло 50 г,
Посыпка:
Орехи 150-2ОО г,
можно также использовать кокосовую стружку, размолотые кукурузные хлопья, вафли, или просто посыпать печенье сахарной пудрой!
В глубокую тарелку высыпаю муку, добавляю разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и щепотку соли
Перемешиваю продукты венчиком
Добавляю сливочное масло порезанное на кусочки
Перетираю его вместе с мукой в крошку
Добавляю яйцо и выливаю сметану
Замешиваю мягкое тесто
Немного обминаю тесто
Скатываю в шарики
Нагреваю на средней температуре до закипания. После закипания уменьшаю температуру и при постоянном помешивании кипячу еще примерно одну минуту
Выливаю глазурь в небольшую тарелку и даю остыть
После того как глазурь остынет, она станет более густой! Для посыпки измельчила орехи. Можно также использовать кокосовую стружку, размолотый кукурузные хлопья, вафли
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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