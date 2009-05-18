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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Быстрый пирог к чаю без возни и заморочек (почти как торт)

Понедельник, 19 Декабря 2022 г. 13:41 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Yy4HQXYzTR1npEkq

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Для приготовления этого мягкого, нежного, слегка влажного, по вкусу очень напоминающего шоколадный торт,   пирога не нужны ни весы, ни миксер. Достаточно все ингредиенты отмерить стаканом, перемешать ложкой и поставить в духовку.

***** ✍🏻Рецепт *****
сахар …………….1 стакан
манная крупа ……1 стакан
мука ………………1 стакан
какао-порошок …….3 ст. л.
кефир …………….1 стакан
яйцо ……………..1 шт.
масло сливочное ……..100 г
ванилин ………щепотка
Для крема:
сметана ………250 г
сахарная пудра ……… 2 ст. л.
1 стакан = 250 мл
диаметр формы 22 см

Приготовление.

В миске смешиваю сахар, манную крупу, ванилин, муку, какао-порошок и разрыхлитель. Какао и муку я просеиваю.


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Далее добавляю яйцо, кефир и растопленное сливочное масло.


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Перемешиваю всё ложкой. В результате должно получиться тесто по густоте средней консистенции.


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Тесто оставляю минут на 30 постоять, для набухания манки. Затем перекладываю в форму и отправляю выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах на 40 минут.


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У меня форма силиконовая, я её ничем не смазываю. Если будете использовать любую другую форму, то желательно её застелить пергаментом или смазать растительным маслом.
Готовому пирогу даю полностью остыть и затем срезаю «шапочку», она мне понадобится для крошки в качестве украшения.

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Для крошки срезанную часть пирога можно перетереть руками или измельчить при помощи блендера.


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Пирог я смажу кремом. В качестве крема буду использовать сметану и сахарную пудру.


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Наношу крем на верх и бока пирога, сверху посыпаю крошкой.

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☝️Чем дольше такой пирог стоит, тем становится вкуснее. Я обычно оставляю пропитаться на 5-6 часов.


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Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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Процитировано 23 раз
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