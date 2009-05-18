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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Быстрый пирог к чаю без возни и заморочек (почти как торт)
Для приготовления этого мягкого, нежного, слегка влажного, по вкусу очень напоминающего шоколадный торт, пирога не нужны ни весы, ни миксер. Достаточно все ингредиенты отмерить стаканом, перемешать ложкой и поставить в духовку.
Приготовление.
В миске смешиваю сахар, манную крупу, ванилин, муку, какао-порошок и разрыхлитель. Какао и муку я просеиваю.
Далее добавляю яйцо, кефир и растопленное сливочное масло.
Перемешиваю всё ложкой. В результате должно получиться тесто по густоте средней консистенции.
Тесто оставляю минут на 30 постоять, для набухания манки. Затем перекладываю в форму и отправляю выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах на 40 минут.
Для крошки срезанную часть пирога можно перетереть руками или измельчить при помощи блендера.
Пирог я смажу кремом. В качестве крема буду использовать сметану и сахарную пудру.
☝️Чем дольше такой пирог стоит, тем становится вкуснее. Я обычно оставляю пропитаться на 5-6 часов.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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