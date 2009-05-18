Для приготовления этого мягкого, нежного, слегка влажного, по вкусу очень напоминающего шоколадный торт, пирога не нужны ни весы, ни миксер. Достаточно все ингредиенты отмерить стаканом, перемешать ложкой и поставить в духовку.

***** ✍🏻Рецепт *****

сахар …………….1 стакан

манная крупа ……1 стакан

мука ………………1 стакан

какао-порошок …….3 ст. л.

кефир …………….1 стакан

яйцо ……………..1 шт.

масло сливочное ……..100 г

ванилин ………щепотка

Для крема:

сметана ………250 г

сахарная пудра ……… 2 ст. л.

1 стакан = 250 мл

диаметр формы 22 см

Приготовление.

В миске смешиваю сахар, манную крупу, ванилин, муку, какао-порошок и разрыхлитель. Какао и муку я просеиваю.





Далее добавляю яйцо, кефир и растопленное сливочное масло.





Перемешиваю всё ложкой. В результате должно получиться тесто по густоте средней консистенции.





Тесто оставляю минут на 30 постоять, для набухания манки. Затем перекладываю в форму и отправляю выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах на 40 минут.





У меня форма силиконовая, я её ничем не смазываю. Если будете использовать любую другую форму, то желательно её застелить пергаментом или смазать растительным маслом.

Готовому пирогу даю полностью остыть и затем срезаю «шапочку», она мне понадобится для крошки в качестве украшения.

Для крошки срезанную часть пирога можно перетереть руками или измельчить при помощи блендера.





Пирог я смажу кремом. В качестве крема буду использовать сметану и сахарную пудру.





Наношу крем на верх и бока пирога, сверху посыпаю крошкой.





☝️Чем дольше такой пирог стоит, тем становится вкуснее. Я обычно оставляю пропитаться на 5-6 часов.





Приятного чаепития!



