🌸 Любимый рецепт овсяного печенья. Пробовала много вариантов, но этот лучший - (0)
🌸 К чаю за минуты. Любимый творожный кекс. Быстро, просто и очень вкусно - (0)
🌸 Бисквитный рулет на Новый Год с нежным сливочным кремом и фруктами - (0)
🌸 Коржики: нежные, мягкие и рассыпчатые. Печенье на сметане. К чаю просто и очень вкусно - (0)
🌸 Самое простое Печенье на сметане. Легко и нарядно. Простая выпечка на Рождество и новый год - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...Настроение - (0)
Предновогоднее настроение Предновогоднее настроение просыпается во мне по мере сказочного преоб...
|
🌸 «Все гости были в восторге и просили рецепт»: нежные пирожные без выпечки (обязательно приготовлю на Новый год 2023)
Нежные, тающие во рту и очень вкусные пирожные к чаю! Готовятся просто, быстро и без выпечки. Все гости остались довольны, обязательно приготовлю на Новый год. Делюсь рецептом.
Печенье и фундук выкладываем в кухонный комбайн и измельчаем. Пересыпаем в глубокую миску.
Выкладываем размягченное сливочное масло и хорошенько перемешиваем лопаткой.
Добавляем мёд, размягченное сливочное масло и перемешиваем.
Заливаем шоколадкой смесью формочки и отправляем в холодильник на один час.
Удачного Вам приготовления и отличного настроения!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]