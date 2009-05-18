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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 «Все гости были в восторге и просили рецепт»: нежные пирожные без выпечки (обязательно приготовлю на Новый год 2023)

Четверг, 15 Декабря 2022 г. 13:18 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y5R1aFSFeUV6RTgT

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Нежные, тающие во рту и очень вкусные пирожные к чаю! Готовятся просто, быстро и без выпечки. Все гости остались довольны, обязательно приготовлю на Новый год. Делюсь рецептом.

Ингредиенты:
Печенье – 150 грамм
Фундук – 40 грамм
Размягченное сливочное масло – 50 грамм
Начинка
 
Темный шоколад – 100 грамм
Сливки для взбивания – 130 грамм
Мёд – 10 грамм
Размягченное сливочное масло – 10 грамм
Приготовление.

Печенье и фундук выкладываем в кухонный комбайн и измельчаем. Пересыпаем в глубокую миску.


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Выкладываем размягченное сливочное масло и хорошенько перемешиваем лопаткой.


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В формочки для кексов выкладываем подготовленную массу и утрамбовываем, формируя бортики. Убираем в морозилку на 30 минут.

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В чистую миску выкладываем темный шоколад, добавляем сливки и ставим в микроволновку до кипятка. Хорошенько все перемешиваем.

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Добавляем мёд, размягченное сливочное масло и перемешиваем.


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Заливаем шоколадкой смесью формочки и отправляем в холодильник на один час.


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Удачного Вам приготовления и отличного настроения! good


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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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