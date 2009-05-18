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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Ангельский пирог к чаю. Просто, красиво и очень вкусно

Суббота, 10 Декабря 2022 г. 12:58 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y1uAPYbC5giZ9RA1

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Привет друзья! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного пирога с нежным апельсиновым кремом. Внешне он похож на тортик)

Ингредиенты:

(Размер формы 18 х 18 см)

Мука ~ 260 г,

Сахар 180 г,

Сливочное масло 100 г,

Сметана 200 г,

Яйцо 2 шт,

Разрыхлитель 1,5 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Приготовление.

В глубокую тарелку разбиваю 2 яйца, высыпаю соль, ванильный сахар и обычный сахар


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Перемешиваю продукты миксером примерно 3-4 минуты, смесь должна увеличиться в объеме и посветлеть


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Добавляю сметану и растопленное сливочное масло


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Перемешиваю продукты венчиком


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Добавляю разрыхлитель и часть заранее просеянной муки. Перемешиваю венчиком, добавляю остаток муки перемешиваю венчиком и совсем недолго миксером. Так тесто станет более однородным и не затянется

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Выливаю тесто в форму. Диаметр формы 18 см. Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку


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Для крема понадобится 250 миллилитров апельсинового сока. Это примерно 3 небольших или два больших апельсина. С одного апельсина снимаю апельсиновую цедру, только самый верхний слой


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Выжимаю из апельсинов сок. Добавляем в них апельсиновую цедру и ставлю нагреваться. Сок надо нагреть, но не кипятить, постоянно помешивая. Так цедра отдаст весь свой аромат. Сок процеживаю


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Сахар сразу смешиваю с крахмалом. В тарелку разбиваю два яйца и немного взбиваю венчиком. Разбиваю в тарелку 2 яйца и немного взбиваю венчиком. Высыпаю сахар смешанный с крахмалом, снова перемешиваю венчиком, тщательно чтобы не оставалось комочков

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Выливаю подготовленный апельсиновый сок, частями за 2-3 раза


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Перемешиваю. Должна получиться однородная смесь, без комочков. Ставлю нагреваться смесь на среднюю температуру, постоянно помешивая. Как только смесь начинает закипать, снижаю температуру и перемешиваю примерно 30 секунд


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Снимаю готовую смесь добавляю 30 грамм сливочного масла


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Перемешиваю, перекладываю в тарелку и прикрываю сверху пищевой пленкой


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У готового пирога срезаю верхушку


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Измельчаю ее в блендере


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Остывший курд немного взбиваю миксером и намазываю им бока. Оставшийся крем выкладываю сверху


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Крошку распределяю по бокам и посыпаю сверху


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Пирог готов! Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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