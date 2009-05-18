🌸 «Слишком вкусный» пирог: для меня он вкуснее любого торта, очень хочу, чтобы и Вы попробовали. Пирог «Ревани» - (0)
🌸 Несладкие пирожки в духовке, вкусно с любой начинкой. Даже на второй день выпечка останется мягкой, а это важно - (0)
🌸 Просто шикарное тесто! Один из лучших рецептов в моей кулинарной копилке - (0)
🌸 Ангельский пирог к чаю. Просто, красиво и очень вкусно - (0)
🌸 Роскошный постный кекс. Без Яиц, без Молока, а так вкусно. Можно готовить пирог каждый день - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...Я давно не стучусь туда, где не ждут... - (0)
Я давно не стучусь туда, где не ждут. Видно, мудрость приходит с годами. Я всё чаще теперь выбир...
|
🌸 Ангельский пирог к чаю. Просто, красиво и очень вкусно
Привет друзья! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного пирога с нежным апельсиновым кремом. Внешне он похож на тортик)
Ингредиенты:
(Размер формы 18 х 18 см)
Мука ~ 260 г,
Сахар 180 г,
Сливочное масло 100 г,
Сметана 200 г,
Яйцо 2 шт,
Разрыхлитель 1,5 ч.л,
Ванильный сахар 8 г,
Соль по вкусу
В глубокую тарелку разбиваю 2 яйца, высыпаю соль, ванильный сахар и обычный сахар
Перемешиваю продукты миксером примерно 3-4 минуты, смесь должна увеличиться в объеме и посветлеть
Добавляю сметану и растопленное сливочное масло
Перемешиваю продукты венчиком
Выливаю тесто в форму. Диаметр формы 18 см. Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку
Для крема понадобится 250 миллилитров апельсинового сока. Это примерно 3 небольших или два больших апельсина. С одного апельсина снимаю апельсиновую цедру, только самый верхний слой
Выжимаю из апельсинов сок. Добавляем в них апельсиновую цедру и ставлю нагреваться. Сок надо нагреть, но не кипятить, постоянно помешивая. Так цедра отдаст весь свой аромат. Сок процеживаю
Выливаю подготовленный апельсиновый сок, частями за 2-3 раза
Перемешиваю. Должна получиться однородная смесь, без комочков. Ставлю нагреваться смесь на среднюю температуру, постоянно помешивая. Как только смесь начинает закипать, снижаю температуру и перемешиваю примерно 30 секунд
Снимаю готовую смесь добавляю 30 грамм сливочного масла
Перемешиваю, перекладываю в тарелку и прикрываю сверху пищевой пленкой
У готового пирога срезаю верхушку
Измельчаю ее в блендере
Остывший курд немного взбиваю миксером и намазываю им бока. Оставшийся крем выкладываю сверху
Крошку распределяю по бокам и посыпаю сверху
Пирог готов! Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]