Привет друзья! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного пирога с нежным апельсиновым кремом. Внешне он похож на тортик)

Ингредиенты:

(Размер формы 18 х 18 см)

Мука ~ 260 г,

Сахар 180 г,

Сливочное масло 100 г,

Сметана 200 г,

Яйцо 2 шт,

Разрыхлитель 1,5 ч.л,

Ванильный сахар 8 г,

Соль по вкусу

Приготовление.

В глубокую тарелку разбиваю 2 яйца, высыпаю соль, ванильный сахар и обычный сахар





Перемешиваю продукты миксером примерно 3-4 минуты, смесь должна увеличиться в объеме и посветлеть





Добавляю сметану и растопленное сливочное масло





Перемешиваю продукты венчиком





Добавляю разрыхлитель и часть заранее просеянной муки. Перемешиваю венчиком, добавляю остаток муки перемешиваю венчиком и совсем недолго миксером. Так тесто станет более однородным и не затянется

Выливаю тесто в форму. Диаметр формы 18 см. Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку





Для крема понадобится 250 миллилитров апельсинового сока. Это примерно 3 небольших или два больших апельсина. С одного апельсина снимаю апельсиновую цедру, только самый верхний слой





Выжимаю из апельсинов сок. Добавляем в них апельсиновую цедру и ставлю нагреваться. Сок надо нагреть, но не кипятить, постоянно помешивая. Так цедра отдаст весь свой аромат. Сок процеживаю





Сахар сразу смешиваю с крахмалом. В тарелку разбиваю два яйца и немного взбиваю венчиком. Разбиваю в тарелку 2 яйца и немного взбиваю венчиком. Высыпаю сахар смешанный с крахмалом, снова перемешиваю венчиком, тщательно чтобы не оставалось комочков

Выливаю подготовленный апельсиновый сок, частями за 2-3 раза





Перемешиваю. Должна получиться однородная смесь, без комочков. Ставлю нагреваться смесь на среднюю температуру, постоянно помешивая. Как только смесь начинает закипать, снижаю температуру и перемешиваю примерно 30 секунд





Снимаю готовую смесь добавляю 30 грамм сливочного масла





Перемешиваю, перекладываю в тарелку и прикрываю сверху пищевой пленкой





У готового пирога срезаю верхушку





Измельчаю ее в блендере





Остывший курд немного взбиваю миксером и намазываю им бока. Оставшийся крем выкладываю сверху





Крошку распределяю по бокам и посыпаю сверху





Пирог готов! Приятного чаепития!



