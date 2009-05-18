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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 «Моё незаменимое лакомство на праздничный стол»: необычный десерт из моркови (готовлю буквально за 10 минут, без духовки)
Необычный, красивый и очень вкусный десерт из моркови! Готовлю его как на праздничный стол, так и просто для семейного чаепития. Для приготовления не понадобится духовка (готовится буквально 10 минут).
Варим до готовности и перекладываем в большую тарелку.
Высыпаем половину кокосовой стружки и тщательно размешиваем.
Скатываем шарики небольшого размера и обваливаем в кокосовой стружке.
Сверху по желанию украшаем шоколадной крошкой.
Удачного Вам приготовления и отличного настроения!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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