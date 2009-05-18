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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 «Моё незаменимое лакомство на праздничный стол»: необычный десерт из моркови (готовлю буквально за 10 минут, без духовки)

Вторник, 06 Декабря 2022 г. 13:40 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y43rL-Z5JmPsmCvn

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Необычный, красивый и очень вкусный десерт из моркови! Готовлю его как на праздничный стол, так и просто для семейного чаепития. Для приготовления не понадобится духовка (готовится буквально 10 минут).

Рецепт:
Морковь – 400 грамм (5-6 штук)
Сахарный песок – 100 грамм
Классический йогурт – 100 грамм
Кокосовая стружка – 150 грамм
Шоколадная крошка – для украшения (по желанию)
Приготовление.
Морковь натираем на мелкой тёрке и выкладываем на сухую сковороду.


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Насыпаем сахарного песка и перемешиваем.

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Варим до готовности и перекладываем в большую тарелку.


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Высыпаем половину кокосовой стружки и тщательно размешиваем.


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Выливаем классический йогурт и размешиваем лопаткой. Высыпаем оставшуюся кокосовую стружку, размешиваем.

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Скатываем шарики небольшого размера и обваливаем в кокосовой стружке.


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Сверху по желанию украшаем шоколадной крошкой.


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Удачного Вам приготовления и отличного настроения! good


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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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Процитировано 18 раз
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