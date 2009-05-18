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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Рождественский сметанник: яркий, насыщенный и вкусный очень
Рождественский сметанник на скорую руку. Яркий, насыщенный, ароматный и безумно вкусный – никого не оставляет равнодушным. Готовится без лишней возни и хлопот. Делюсь рецептом с Вами.
Заливаем сухофрукты горячей водой и оставляем минут на пять. Затем нарезаем маленькими кусочками (мне удобно это делать ножницами).
В миску добавляем овсяные хлопья, муку, чернослив, курагу, изюм, орехи и немого фисташек. Все хорошо перемешиваем.
Берём форму диаметром 24 сантиметра, хорошенько смазываем сливочным маслом, и по очереди заполняем форму то сухим тестом, то сметанным кремом. Посыпаем несколько ложек теста, так, чтобы с одной стороны дно было закрыто, а с другой стороны, чтобы слой был тоненький. Делаем так, пока не закончатся все слои.
На самый верхний слой теста натираем кусочек сливочного масла (лучше его заранее подморозить) и присыпаем одной чайной ложкой сахара (чтобы сверху была карамельная корочка). Отправляем в духовку разогретую до 180 градусов, примерно на 35-40 минут (готовность пирога проверяем сухой деревянной палочкой).
Даём сметаннику немного остыть, нарезаем на кусочки и зовём всех к столу!
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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