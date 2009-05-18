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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Рождественский сметанник: яркий, насыщенный и вкусный очень

Суббота, 18 Декабря 2021 г. 15:28 + в цитатник
https://zen.yandex.ru/media...40b7b41?&

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Рождественский сметанник на скорую руку. Яркий, насыщенный, ароматный и безумно вкусный – никого не оставляет равнодушным. Готовится без лишней возни и хлопот. Делюсь рецептом с Вами.

Рецепт:
Овсяные хлопья (любые) – 100 грамм
Мука – 100 грамм
Чернослив – 80 грамм
Курага – 80 грамм
Изюм – 80 грамм
Грецкий орех – 80 грамм
Фисташки – 50 грамм
Сметана – 500 грамм
Яйца – 3 штуки
Сахар – 120-150 грамм
Ванильный сахар – 10 грамм
Сливочное масло – 50 грамм
Сахар – 1 ч. ложка
Приготовление.

Заливаем сухофрукты горячей водой и оставляем минут на пять. Затем нарезаем маленькими кусочками (мне удобно это делать ножницами).


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Грецкие орехи измельчаем ножом.


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В миску добавляем овсяные хлопья, муку, чернослив, курагу, изюм, орехи и немого фисташек. Все хорошо перемешиваем.


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В чистую миску выделываем сметану, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и хорошо смешиваем всё венчиком до однородности.

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Берём форму диаметром 24 сантиметра, хорошенько смазываем сливочным маслом, и по очереди заполняем форму то сухим тестом, то сметанным кремом. Посыпаем несколько ложек теста, так, чтобы с одной стороны дно было закрыто, а с другой стороны, чтобы слой был тоненький. Делаем так, пока не закончатся все слои.


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На самый верхний слой теста натираем кусочек сливочного масла (лучше его заранее подморозить) и присыпаем одной чайной ложкой сахара (чтобы сверху была карамельная корочка). Отправляем в духовку разогретую до 180 градусов, примерно на 35-40 минут (готовность пирога проверяем сухой деревянной палочкой).


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Даём сметаннику немного остыть, нарезаем на кусочки и зовём всех к столу!

Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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