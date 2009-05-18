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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Шоколадный кекс тающий во рту: вкуснее торта, а готовится так просто. Делюсь рецептом праздничной выпечки

Суббота, 20 Ноября 2021 г. 14:48 + в цитатник
https://zen.yandex.ru/media...2425e42bb4

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Привет друзья. Сегодня, хочу поделиться рецептм вкусного шоколадного кекса. Он нарядный и праздничный. Сверху, я его покрыла белой глазурью и украсила кусочками шоколада и цукатами. Получился красивый контраст темного шоколада и белоснежной шапочки. Настоящая "зимняя сказка". Кекс получается воздушный, пористый, с насыщенным шоколадным вкусом

Ингредиенты:
Мука ~ 210 г,
Сахар 150 г,
Растительное масло 50 мл,
Молоко 180 мл,
Яйцо 3 шт,
Какао 25 г,
Разрыхлитель 10 г,
Ванильный сахар 8 г,
Соль по вкусу
 
Глазурь: Сахар 100 г + Вода 2 ст.л, Ванильный сахар 8 г, Желатин 4 г + Вода 1 ст.л Высыхание глазури ~ 5 часов
Приготовление.

 



https://www.youtube.com/watch?v=EgBTQL21f-w

В тарелку для смешивания добавляю 3 яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Премешиваю венчиком.


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Вливаю молоко и растительное масло без запаха, снова перемешиваю


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Заранее просеянную муку добавляю частями, сверху высыпаю какао и разрыхлитель


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По консистенции, масса получается похожая на густую сметану. Выпекаю кекс в металлической форме. изнутри ее смазала кусочком сливочного масла. Выливаю шоколадную смесь в форму, встряхиваю


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Ставлю выпекаться в заранее разогркетую до 180 градусов духовку. Выпекается кекс ~ 35 минут. Кекс хорошо поднялся и пропекся Даю ему полность остыть


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Готовлю глазурь: высыпаю в тарелку желатин, добавляю воду и даю ему 2-3 минуты набухнуть. Высыпаю в кастрюлю сахар, ванильный сахар и добавляю воду. Даю смеси закипеть, сахар должен полностью раствориться. Выливаю смесь в глубокую тарелку, немного остужаю и добавляю в нее желатин. Взбиваю смесь миксером. Долаю ее не слишком густой


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Покрываю глазурью кекс, покрывать надо быстро, глазурь хорошо застывает


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Украшаю кусочками шоколада и цукатами. Высыхает глазурь 5-6 часов

Приятного чаепития! good


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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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