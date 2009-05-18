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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Шоколадный кекс тающий во рту: вкуснее торта, а готовится так просто. Делюсь рецептом праздничной выпечки
Привет друзья. Сегодня, хочу поделиться рецептм вкусного шоколадного кекса. Он нарядный и праздничный. Сверху, я его покрыла белой глазурью и украсила кусочками шоколада и цукатами. Получился красивый контраст темного шоколада и белоснежной шапочки. Настоящая "зимняя сказка". Кекс получается воздушный, пористый, с насыщенным шоколадным вкусом
https://www.youtube.com/watch?v=EgBTQL21f-w
В тарелку для смешивания добавляю 3 яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Премешиваю венчиком.
Вливаю молоко и растительное масло без запаха, снова перемешиваю
Заранее просеянную муку добавляю частями, сверху высыпаю какао и разрыхлитель
По консистенции, масса получается похожая на густую сметану. Выпекаю кекс в металлической форме. изнутри ее смазала кусочком сливочного масла. Выливаю шоколадную смесь в форму, встряхиваю
Ставлю выпекаться в заранее разогркетую до 180 градусов духовку. Выпекается кекс ~ 35 минут. Кекс хорошо поднялся и пропекся Даю ему полность остыть
Готовлю глазурь: высыпаю в тарелку желатин, добавляю воду и даю ему 2-3 минуты набухнуть. Высыпаю в кастрюлю сахар, ванильный сахар и добавляю воду. Даю смеси закипеть, сахар должен полностью раствориться. Выливаю смесь в глубокую тарелку, немного остужаю и добавляю в нее желатин. Взбиваю смесь миксером. Долаю ее не слишком густой
Покрываю глазурью кекс, покрывать надо быстро, глазурь хорошо застывает
Украшаю кусочками шоколада и цукатами. Высыхает глазурь 5-6 часов
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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