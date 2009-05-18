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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Теперь Котлетки из Трески готовлю только так!

Пятница, 22 Мая 2020 г. 09:59 + в цитатник
https://zen.yandex.ru/media...49f7a4d767

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Всем привет! На днях готовила вот такие вкусные котлеты из трески. Сказать, что это было вкусно, ничего не сказать! Они нереально нежные, сочные, сливочные и готовятся моментально. Очень быстро готовятся и вкусный быстрый ужин или обед будет на столе за 10 минут. Это замечательное блюдо для разнообразия меню. Готовьте с любовью и приятного вам аппетита!

Ингредиенты
-700 гр филе трески
-1 яйцо
-3 стол.л сметаны
-3 стол.л без горки муки
-пучок зелени
-соль и молотый черный перец
-немного растительного масла
Приготовление.



https://www.youtube.com/watch?v=v8n37sg5-KI&feature=emb_logo


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1.Филе трески нарезать на небольшие кусочки.


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2.Укроп мелко порезать.


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3.К нарубленному филе добавить укроп, яйцо, муку, сметану, перец молотый чёрный и посолить по вкусу.


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4.Всё тщательно перемешать.


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5.На разогретую сковороду налить немного растительного масла и выложить массу с помощью двух столовых ложек, формируя котлетки.


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6.Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Готовые котлеты из трески снять на тарелку.
 


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И вот такие аппетитные они получаются!


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На разломе видно на сколько они сочные.


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Приятного аппетита! goodПошла жарить котлетки!


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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