Всем привет! На днях готовила вот такие вкусные котлеты из трески. Сказать, что это было вкусно, ничего не сказать! Они нереально нежные, сочные, сливочные и готовятся моментально. Очень быстро готовятся и вкусный быстрый ужин или обед будет на столе за 10 минут. Это замечательное блюдо для разнообразия меню. Готовьте с любовью и приятного вам аппетита!

Ингредиенты

-700 гр филе трески

-1 яйцо

-3 стол.л сметаны

-3 стол.л без горки муки

-пучок зелени

-соль и молотый черный перец

-немного растительного масла

Приготовление.







https://www.youtube.com/watch?v=v8n37sg5-KI&feature=emb_logo





1.Филе трески нарезать на небольшие кусочки.





2.Укроп мелко порезать.





3.К нарубленному филе добавить укроп, яйцо, муку, сметану, перец молотый чёрный и посолить по вкусу.





4.Всё тщательно перемешать.





5.На разогретую сковороду налить немного растительного масла и выложить массу с помощью двух столовых ложек, формируя котлетки.





6.Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Готовые котлеты из трески снять на тарелку.





И вот такие аппетитные они получаются!





На разломе видно на сколько они сочные.





Приятного аппетита! Пошла жарить котлетки!



