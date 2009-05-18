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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Теперь Котлетки из Трески готовлю только так!
Всем привет! На днях готовила вот такие вкусные котлеты из трески. Сказать, что это было вкусно, ничего не сказать! Они нереально нежные, сочные, сливочные и готовятся моментально. Очень быстро готовятся и вкусный быстрый ужин или обед будет на столе за 10 минут. Это замечательное блюдо для разнообразия меню. Готовьте с любовью и приятного вам аппетита!
https://www.youtube.com/watch?v=v8n37sg5-KI&feature=emb_logo
1.Филе трески нарезать на небольшие кусочки.
2.Укроп мелко порезать.
3.К нарубленному филе добавить укроп, яйцо, муку, сметану, перец молотый чёрный и посолить по вкусу.
4.Всё тщательно перемешать.
5.На разогретую сковороду налить немного растительного масла и выложить массу с помощью двух столовых ложек, формируя котлетки.
На разломе видно на сколько они сочные.
Приятного аппетита! Пошла жарить котлетки!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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