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Скумбрия за 10 минут без обжаривания и запекания. Ну очень вкусно !

Понедельник, 04 Мая 2020 г. 11:15 + в цитатник
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Простой способ приготовления вкуснейшей скумбрии и всего за 10 минут. Не надо масла и муки, понадобится только репчатый лук и любимые специи. Рыба получается очень сочной и невероятно вкусной. При подаче я все-таки добавляю немного растительного масла (можно и без него), для лучшего вкуса поливаю скумбрию лимонным соком и посыпаю большим количеством петрушки. Она отлично подходит для такой рыбы. Скумбрию можно подавать с гарниром или только с легким овощным салатом и хрустящим хлебом.
 
 
Ингредиенты
 
2 шт. скумбрия (730 гр.)
1 шт. репчатый лук (большой)
3 шт. лавровый лист
1 ч.л. кориандр
по вкусу молотый перец (черный)
по вкусу соль
для подачи растительное масло
для подачи сок (лимона)
для подачи петрушка
Приготовление.
1. В кастрюлю (объем 3 литра) наливаем воду и нагреваем. На 4 порции беру 2 шт. скумбрии весом около 730 гр. Заранее ее размораживаем, промываем и отрезаем плавники.
 


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2. Отрезаем голову, вынимаем внутренности, хорошо промываем и разрезаем на 4 части. После всех манипуляций с рыбой вес ее становится около 500 гр.


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3. Репчатый лук нарезаем не очень тонкими полукольцами.


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4. Из специй я беру черный перец (1 ч. л.), лавровый лист и кориандр. Очень люблю кориандр, готовлю с ним и мясо, и рыбу. Покупаю его в семенах и измельчаю в ступке. Аромат от него потрясающий.


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5. В кипящую воду добавляем соль (у меня 1 ст. ложка), подготовленный лук и специи. На высокой температуре доводим быстро до кипения.


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6. Как только вода закипела, добавляем куски скумбрии. Снова доводим до кипения, прикрываем кастрюлю крышкой и готовим 10 минут на средней температуре. Пахнет все очень вкусно.


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7. Готовые кусочки скумбрии перекладываем на тарелку.


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8. На другую большую тарелку выкладываем весь лук из кастрюли, сверху размещаем куски рыбы, поливаем их соком лимона, небольшим количеством масла (можно без него), посыпаем черным перцем, мелко нарезанной петрушкой и сразу подаем. Скумбрия получается очень сочной, за счет специй и лука ароматной и вкусной.

Приятного аппетита!


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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