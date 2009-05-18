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Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»

Понедельник, 11 Ноября 2019 г. 11:29 + в цитатник
https://zen.yandex.ru/media...00b11d8c64

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Сегодня готовлю вкусный и красивый торт без выпечки. Готовится очень просто и быстро!

Ингредиенты:
"Корж":
 
300 гр ванильных сухарей
50-70 гр сахара
2 ст.л. какао
150 ил молока
100-150 гр сливочного масла
___________
 
Крем:
 
600 гр сметаны
50 гр сахара
1 п.(8гр) ванильного сахара
80 гр шоколада
80 гр грецких орехов
80 гр халвы
15 гр желатина + 50 мл воды
Приготовление.



Рецепт торта https://www.youtube.com/watch?v=lHTqYkRVGyE&feature=emb_logo

Ставлю кулинарное кольцо на тарелку в которой буду подавать торт, внутреннюю часть кольца оборачиваю пленкой, предварительно борта смазываю растительным маслом.


alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Беру 150 гр сливочного масла, масло нужно размягченное, по этому лучше его заранее достать из холодильника.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

В небольшую кастрюльку отправляю две столовых ложки какао-порошка,
50-70 гр сахара и 150 мл молока. Отправляю кастрлюльку на огонь и варю до полного растворения сахара.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Мне понадобятся ванильные сухарики, всего 300 гр. Измельчаю их в крошку, можно это сделать в комбайне, а можно натереть на терке.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Отправляю молочно-шоколадную смесь в крошку. Тщательно перемешиваю.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Добавляю размягченное сливочное масло и еще раз тщательно перемешиваю.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Перекладываю крошку в форму и тщательно утрамбовываю ложкой. Временно убираю в холодильник.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Приступаю к крему.
 
15 гр быстрорастворимого желатина заливаю 50 мл воды, размешиваю и отставляю в сторону на время указанное на упаковке.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Мне понадобится 660 гр сметаны, жирность 20%.
 
К сметане я добавляю 50 гр сахара и 8 гр ванильного сахара. Перемешиваю венчиком.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

В качестве добавок я возьму шоколад, можно горький, можно молочный. Мелко рублю шоколад ножом.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Нарезаю грецкие орехи.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

И нарезаю мелко кусочек халвы.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

За 15-20 секунд в микроволновке растворяю набухший желатин и добавляю его к сметане. Перемешиваю венчиком.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Добавляю орехи, халву, шоколад. Перемешиваю венчиком и крем готов!
 

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Выкладываю крем в форму, разравниваю. Отправляю в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Прошла ночь и я достаю торт из холодильника. Украшать буду шоколадом и какао-порошком.
 
Кулинарный лайфхак:
Я попросила мужа вырезать из картона вот такую форму, трафарет с небольшими "ушками".

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Через сито посыпаю какао-порошком и аккуратно за "ушки" убираю трафарет.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Через сито посыпаю какао-порошком и аккуратно за "ушки" убираю трафарет.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Немного присыпаю натертым шоколадом. Снимаю кулинарное кольцо с пленкой и можно подавать к столу.

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Торт получается очень вкусным. Внизу мягкая шоколадная "картошка", а сверху нежный сметанный крем с орехами, шоколадом и халвой.
 

alt="Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»"

Приятного чаепития! good

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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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