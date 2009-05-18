|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Торт без выпечки «Сметанник по-восточному»
Сегодня готовлю вкусный и красивый торт без выпечки. Готовится очень просто и быстро!
Рецепт торта https://www.youtube.com/watch?v=lHTqYkRVGyE&feature=emb_logo
Ставлю кулинарное кольцо на тарелку в которой буду подавать торт, внутреннюю часть кольца оборачиваю пленкой, предварительно борта смазываю растительным маслом.
Беру 150 гр сливочного масла, масло нужно размягченное, по этому лучше его заранее достать из холодильника.
Мне понадобятся ванильные сухарики, всего 300 гр. Измельчаю их в крошку, можно это сделать в комбайне, а можно натереть на терке.
Отправляю молочно-шоколадную смесь в крошку. Тщательно перемешиваю.
Добавляю размягченное сливочное масло и еще раз тщательно перемешиваю.
Перекладываю крошку в форму и тщательно утрамбовываю ложкой. Временно убираю в холодильник.
В качестве добавок я возьму шоколад, можно горький, можно молочный. Мелко рублю шоколад ножом.
Нарезаю грецкие орехи.
И нарезаю мелко кусочек халвы.
За 15-20 секунд в микроволновке растворяю набухший желатин и добавляю его к сметане. Перемешиваю венчиком.
Выкладываю крем в форму, разравниваю. Отправляю в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь.
Через сито посыпаю какао-порошком и аккуратно за "ушки" убираю трафарет.
Через сито посыпаю какао-порошком и аккуратно за "ушки" убираю трафарет.
Немного присыпаю натертым шоколадом. Снимаю кулинарное кольцо с пленкой и можно подавать к столу.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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