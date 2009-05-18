Сегодня готовлю вкусный и красивый торт без выпечки. Готовится очень просто и быстро!

Ингредиенты:

"Корж":

300 гр ванильных сухарей

50-70 гр сахара

2 ст.л. какао

150 ил молока

100-150 гр сливочного масла

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Крем:

600 гр сметаны

50 гр сахара

1 п.(8гр) ванильного сахара

80 гр шоколада

80 гр грецких орехов

80 гр халвы

15 гр желатина + 50 мл воды

Приготовление.







Рецепт торта https://www.youtube.com/watch?v=lHTqYkRVGyE&feature=emb_logo

Ставлю кулинарное кольцо на тарелку в которой буду подавать торт, внутреннюю часть кольца оборачиваю пленкой, предварительно борта смазываю растительным маслом.





Беру 150 гр сливочного масла, масло нужно размягченное, по этому лучше его заранее достать из холодильника.

В небольшую кастрюльку отправляю две столовых ложки какао-порошка,

50-70 гр сахара и 150 мл молока. Отправляю кастрлюльку на огонь и варю до полного растворения сахара.

Мне понадобятся ванильные сухарики, всего 300 гр. Измельчаю их в крошку, можно это сделать в комбайне, а можно натереть на терке.

Отправляю молочно-шоколадную смесь в крошку. Тщательно перемешиваю.

Добавляю размягченное сливочное масло и еще раз тщательно перемешиваю.

Перекладываю крошку в форму и тщательно утрамбовываю ложкой. Временно убираю в холодильник.

Приступаю к крему.

15 гр быстрорастворимого желатина заливаю 50 мл воды, размешиваю и отставляю в сторону на время указанное на упаковке.

Мне понадобится 660 гр сметаны, жирность 20%.

К сметане я добавляю 50 гр сахара и 8 гр ванильного сахара. Перемешиваю венчиком.

В качестве добавок я возьму шоколад, можно горький, можно молочный. Мелко рублю шоколад ножом.

Нарезаю грецкие орехи.

И нарезаю мелко кусочек халвы.

За 15-20 секунд в микроволновке растворяю набухший желатин и добавляю его к сметане. Перемешиваю венчиком.

Добавляю орехи, халву, шоколад. Перемешиваю венчиком и крем готов!

Выкладываю крем в форму, разравниваю. Отправляю в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь.

Прошла ночь и я достаю торт из холодильника. Украшать буду шоколадом и какао-порошком.

Кулинарный лайфхак:

Я попросила мужа вырезать из картона вот такую форму, трафарет с небольшими "ушками".

Через сито посыпаю какао-порошком и аккуратно за "ушки" убираю трафарет.

Через сито посыпаю какао-порошком и аккуратно за "ушки" убираю трафарет.

Немного присыпаю натертым шоколадом. Снимаю кулинарное кольцо с пленкой и можно подавать к столу.

Торт получается очень вкусным. Внизу мягкая шоколадная "картошка", а сверху нежный сметанный крем с орехами, шоколадом и халвой.

Приятного чаепития!