По вкусу такие оладьи напоминают пирожки с мясом. Разлетаются за 10 минут! Совершенно не жирные, пышные и вкусные-вкусные. Однажды я просто добавила в тесто для оладьев начинку - и теперь только так и готовлю. Рекомендую! Понравится точно!

РЕЦЕПТ:

• Куриное филе (запеченное) - 150 г

• Яйцо - 1 шт.

• Соль - 0,5 ч.л.

• Сахар - 1 ст.л.

• Кефир - 350 мл

• Мука - 170-190 г

• Сода - 1 ч.л.

• Зеленый лук

• Вареное яйцо - 1 шт.

Начинки, кстати, можно менять. Можно добавить вместо курицы кусочки колбасы, помидоров и сладкого перца, немного сыра и оливки - тогда вкус будет напоминать пиццу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

В миске соединяю яйцо, соль и сахар. Взбиваю венчиком хорошенько.

Добавляю кефир. Но кефир не холодный! Я обычно заранее достаю кефир из холодильника. И он стоит на столе хотя бы пару часов. Тогда тесто лучше получается и оладьи вкуснее.





Перемешиваю яйцо с кефиром и постепенно добавляю в тесто просеянную муку. Муки обычно у меня уходит 170-190 г. Тесто должно получится как густая сметана.

В самом конце добавляю соду и снова перемешиваю.

Теперь "начинка". Обязательно зеленый лук и одно вареное яйцо, нарезанное мелко.





И курица. Только курица обязательно запеченная! Здесь у меня запеченное куриное филе. Нарезаю его на небольшие кусочки.

Добавляю в миску и перемешиваю. Тесто не должно быть жидким! Оно не должно стекать с ложки, а должно "отваливаться" (наверное, это так можно назвать). В видео в конце статьи я добавлю ссылку на видео - там хорошо видно, какое должно быть тесто.

Если вдруг тесто жидковато - добавляю еще муки.

Выкладываю тесто ложкой на сковороду с разогретым маслом и обжариваю с двух сторон до красивой румяной корочки. Здесь важно! Огонь должен быть средним (у меня это 10 из 14)! Иначе оладьи не пропекутся и подгорят.

Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце. Из указанного количества ингредиентов получается 15-16 штук.

Вот такие они внутри!





Очень вкусно! Очень! Особенно со сметаной.

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