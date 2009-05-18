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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Обычные оладьи теперь не готовлю: нашла рецепт, который прям «наш-наш» (ну очень вкусно и готовится просто)

Вторник, 15 Октября 2024 г. 10:39 + в цитатник

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По вкусу такие оладьи напоминают пирожки с мясом. Разлетаются за 10 минут! Совершенно не жирные, пышные и вкусные-вкусные. Однажды я просто добавила в тесто для оладьев начинку - и теперь только так и готовлю. Рекомендую! Понравится точно!

РЕЦЕПТ:
 
• Куриное филе (запеченное) - 150 г
• Яйцо - 1 шт.
• Соль - 0,5 ч.л.
• Сахар - 1 ст.л.
• Кефир - 350 мл
• Мука - 170-190 г
• Сода - 1 ч.л.
• Зеленый лук
• Вареное яйцо - 1 шт.
Начинки, кстати, можно менять. Можно добавить вместо курицы кусочки колбасы, помидоров и сладкого перца, немного сыра и оливки - тогда вкус будет напоминать пиццу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
В миске соединяю яйцо, соль и сахар. Взбиваю венчиком хорошенько.

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Добавляю кефир. Но кефир не холодный! Я обычно заранее достаю кефир из холодильника. И он стоит на столе хотя бы пару часов. Тогда тесто лучше получается и оладьи вкуснее.


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Перемешиваю яйцо с кефиром и постепенно добавляю в тесто просеянную муку. Муки обычно у меня уходит 170-190 г. Тесто должно получится как густая сметана.
 
В самом конце добавляю соду и снова перемешиваю.

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Теперь "начинка". Обязательно зеленый лук и одно вареное яйцо, нарезанное мелко.


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И курица. Только курица обязательно запеченная! Здесь у меня запеченное куриное филе. Нарезаю его на небольшие кусочки.

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Добавляю в миску и перемешиваю. Тесто не должно быть жидким! Оно не должно стекать с ложки, а должно "отваливаться" (наверное, это так можно назвать). В видео в конце статьи я добавлю ссылку на видео - там хорошо видно, какое должно быть тесто.
 
Если вдруг тесто жидковато - добавляю еще муки.

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Выкладываю тесто ложкой на сковороду с разогретым маслом и обжариваю с двух сторон до красивой румяной корочки. Здесь важно! Огонь должен быть средним (у меня это 10 из 14)! Иначе оладьи не пропекутся и подгорят.

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Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце. Из указанного количества ингредиентов получается 15-16 штук.

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Вот такие они внутри!


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Очень вкусно! Очень! Особенно со сметаной.

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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