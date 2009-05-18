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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Обычные оладьи теперь не готовлю: нашла рецепт, который прям «наш-наш» (ну очень вкусно и готовится просто)
По вкусу такие оладьи напоминают пирожки с мясом. Разлетаются за 10 минут! Совершенно не жирные, пышные и вкусные-вкусные. Однажды я просто добавила в тесто для оладьев начинку - и теперь только так и готовлю. Рекомендую! Понравится точно!
Добавляю кефир. Но кефир не холодный! Я обычно заранее достаю кефир из холодильника. И он стоит на столе хотя бы пару часов. Тогда тесто лучше получается и оладьи вкуснее.
Теперь "начинка". Обязательно зеленый лук и одно вареное яйцо, нарезанное мелко.
Вот такие они внутри!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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