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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Быстрые пирожки с вишней из очень вкусного творожного теста!

Среда, 25 Сентября 2024 г. 09:57 + в цитатник

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Очень простой и вкусный рецепт! Такие пирожки с вишней любит вся наша семья! Очень нежные, мягкие, ароматные пирожки, сочная вишнёвая начинка во вкуснейшем творожном тесте, которое готовится за считанные минуты.

Рецепт:
 
Мука 180 -200 гр.
 
Разрыхлитель 1 ч.л.
 
﻿Яйцо 1 шт.
 
﻿Творог 250 гр.
 
﻿Сахар 1 ч.л.
 
﻿Соль 0,5 ч.л.
 
﻿Сметана 2 ст.л.
 
Желток 1 шт.для смазывания
 
Начинка:
 
Вишня
 
Сахар
 
﻿Крахмал
Приготовление.

Все ингредиенты соединить, в конце добавить постепенно муку, замесить мягкое тесто. Поделить тесто на 12 частей. Каждую часть округлить.


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Сформировать пирожки, в каждый пирожок 1 ч.л.крахмала, 1 ч.л.сахара, вишню.
Перед выпечкой смазать желтком, по желанию можно ещё присыпать сахаром. Выпекать при 180° 20 - 25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Приятного аппетита!)


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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