...В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (1)
...Когда защитники страны...В. Уткин - (0)
Когда защитники страны все перед боем Усердно молятся пред Богом на войне Народ России з...Я разговариваю с Лесом. - (0)
Я разговариваю с Лесом. Я снова и снова прихожу в него, как в храм. Я отпускаю всё мирское пр...
🌸 Готовлю торт из моего детства со вкусом пломбира: в рецепте нет ничего сложного и всем нравится - (0)
🌸 Мягонькие творожные булочки без дрожжей - (0)
🌸Пирожное на десерт. Готовлю, когда мало времени, без выпечки и духовки. - (0)
🌸 «Без особого труда и больших затрат, а результат отменный»: лимонный торт на Новый год 2023 (ну очень нежный и вкусный) - (0)
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
|
Быстрые пирожки с вишней из очень вкусного творожного теста!
Очень простой и вкусный рецепт! Такие пирожки с вишней любит вся наша семья! Очень нежные, мягкие, ароматные пирожки, сочная вишнёвая начинка во вкуснейшем творожном тесте, которое готовится за считанные минуты.
Все ингредиенты соединить, в конце добавить постепенно муку, замесить мягкое тесто. Поделить тесто на 12 частей. Каждую часть округлить.
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]