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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Создан: 22.09.2008
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Обожаю это лимонное пирожное: идеальное сочетание изюма, ореха и безе. Пирожное «Софи Лорен» - изумительно нежное!

Пятница, 26 Июля 2024 г. 10:08 + в цитатник

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Готовили пирожное Софи Лорен?! Мне давно хотелось приготовить это чудное пирожное, только все время что-то мешало. Наконец-то дошли руки! Результат превосходен: рассыпчатое тесто на желтках, нежная, не приторно сладкая начинка с кислинкой и воздушное безе просто божественны! Но ни одна похвала не сравнится со вкусом этого десерта. Это стоит попробовать!
 
Ингредиенты:
Тесто:
 
Желтки - 4 шт.
Сахар - 1/2 стакана
Сливочное масло - 200 г
Мука - 2,5 стакана
Разрыхлитель - 10 г
Начинка:
 
Лимон - 2 шт.
Изюм - 100 г
Грецкие орехи - 150 г
Безе:
 
Белки - 4 шт.
Щепотка соли
Сахар - 1,5 стакана
Приготовление.

Сначала отделяем желтки от белков.


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Белки мы накрываем пищевой пленкой или крышкой и убираем пока в холодильник.


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А вот к желткам добавляем сахар и взбиваем до пышной пены.


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Теперь добавляем теплое сливочное масло и перемешиваем.

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Осталось добавить просеянную муку с разрыхлителем и тесто готово!


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Тесто равномерно раскатываем и перекладываем на противень и убираем в холодильник.


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Берем два лимона и заливаем кипятком на 1 минуту.


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На мелкой терке натираем цедру, нам нужна только желтая часть.


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Разбираем лимоны на дольки, очищаем от белой пленки и вынимаем косточки (если есть).


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Перекладываем лимоны в чашу блендера и пробиваем. Полученную кашицу протираем через сито.


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Теперь достаем тесто из холодильника и сверху поливаем лимоном.

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Посыпаем тесто изюмом и измельченными грецкими орехами.


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Белки достаем из холодильника, добавляем буквально щепотку соли и взбиваем немного. Теперь частями добавляем сахар и взбиваем до стойких пиков.

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Белки выкладываем равномерно по всей поверхности пирога, а сверху посыпаем грецкими орехами.


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Отправляем в заранее разогретую в духовку до 180°С примерно 30 минут.


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Достаем из духовки и пока безе "не схватилось" разрезаем на пирожные. Попробуйте приготовить - это очень, ну очень вкусно!!!


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Приятного аппетита!


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Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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