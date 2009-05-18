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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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Обожаю это лимонное пирожное: идеальное сочетание изюма, ореха и безе. Пирожное «Софи Лорен» - изумительно нежное!
Сначала отделяем желтки от белков.
Белки мы накрываем пищевой пленкой или крышкой и убираем пока в холодильник.
А вот к желткам добавляем сахар и взбиваем до пышной пены.
Осталось добавить просеянную муку с разрыхлителем и тесто готово!
Тесто равномерно раскатываем и перекладываем на противень и убираем в холодильник.
Берем два лимона и заливаем кипятком на 1 минуту.
На мелкой терке натираем цедру, нам нужна только желтая часть.
Разбираем лимоны на дольки, очищаем от белой пленки и вынимаем косточки (если есть).
Перекладываем лимоны в чашу блендера и пробиваем. Полученную кашицу протираем через сито.
Посыпаем тесто изюмом и измельченными грецкими орехами.
Белки выкладываем равномерно по всей поверхности пирога, а сверху посыпаем грецкими орехами.
Отправляем в заранее разогретую в духовку до 180°С примерно 30 минут.
Достаем из духовки и пока безе "не схватилось" разрезаем на пирожные. Попробуйте приготовить - это очень, ну очень вкусно!!!
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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