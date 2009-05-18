Готовили пирожное Софи Лорен?! Мне давно хотелось приготовить это чудное пирожное, только все время что-то мешало. Наконец-то дошли руки! Результат превосходен: рассыпчатое тесто на желтках, нежная, не приторно сладкая начинка с кислинкой и воздушное безе просто божественны! Но ни одна похвала не сравнится со вкусом этого десерта. Это стоит попробовать!

Ингредиенты:

Тесто:

Желтки - 4 шт.

Сахар - 1/2 стакана

Сливочное масло - 200 г

Мука - 2,5 стакана

Разрыхлитель - 10 г

Начинка:

Лимон - 2 шт.

Изюм - 100 г

Грецкие орехи - 150 г

Безе:

Белки - 4 шт.

Щепотка соли

Сахар - 1,5 стакана

Приготовление.

Сначала отделяем желтки от белков.





Белки мы накрываем пищевой пленкой или крышкой и убираем пока в холодильник.





А вот к желткам добавляем сахар и взбиваем до пышной пены.





Теперь добавляем теплое сливочное масло и перемешиваем.

Осталось добавить просеянную муку с разрыхлителем и тесто готово!







Тесто равномерно раскатываем и перекладываем на противень и убираем в холодильник.





Берем два лимона и заливаем кипятком на 1 минуту.





На мелкой терке натираем цедру, нам нужна только желтая часть.





Разбираем лимоны на дольки, очищаем от белой пленки и вынимаем косточки (если есть).





Перекладываем лимоны в чашу блендера и пробиваем. Полученную кашицу протираем через сито.





Теперь достаем тесто из холодильника и сверху поливаем лимоном.

Посыпаем тесто изюмом и измельченными грецкими орехами.







Белки достаем из холодильника, добавляем буквально щепотку соли и взбиваем немного. Теперь частями добавляем сахар и взбиваем до стойких пиков.





Белки выкладываем равномерно по всей поверхности пирога, а сверху посыпаем грецкими орехами.





Отправляем в заранее разогретую в духовку до 180°С примерно 30 минут.





Достаем из духовки и пока безе "не схватилось" разрезаем на пирожные. Попробуйте приготовить - это очень, ну очень вкусно!!!





Приятного аппетита!





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