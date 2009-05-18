Записи Друзья Комментарии
Ipola
Аватар Ipola

 -Рубрики

 -Цитатник

Друзьям с благодарностью... - (0)

  ...

В компьютере есть «черный ящик», который может записывать все ваши действия. - (2)

Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

Какое это счастье – просто жить! - (1)

    ...

рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (1)

ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТ ...

Художник Анна Волокитина.Коты эпохи трубадуров...и не только коты - (0)

Волокитина Анна. Барышня с черешней и соседский кот Источник vk.com Анна Волокит...

 -Я - фотограф

Художник Hildegard Schwammberger


0 фотографий

 -Стена

ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ipola

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.09.2008
Записей: 52419
Комментариев: 389033
Написано: 783869


🌸 Без сахара, муки и выпечки: десерт за 5 минут из трёх ингредиентов! Слишком просто, слишком вкусно!

Понедельник, 31 Июля 2023 г. 09:55 + в цитатник
https://dzen.ru/a/Y-TnJPylNHVbEziQ

1 (700x393, 214Kb)

Для всех любителей сладкого у меня отличный рецепт десерта из творога и ананасов без сахара. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным. Десерт необыкновенно нежный и очень вкусный. По сути это замечательное суфле, которое подойдет взрослым и детям, в будни и на праздничный стол. Такой десерт можно приготовить и порционно, в отдельных формочках.

Ингредиенты:
 
Творог - 800 г
Ананасы консервированные - 1 банка (580 г)
Желатин - 30 г
Вода - 100 мл
Приготовление.

Творог нужно пробить погружным блендером до однородной массы.


2 (700x393, 251Kb)

В миске соединяем 30 г желатина и 100 мл воды.


3 (700x393, 263Kb)

Нужно растопить желатин на водяной бане или можно в СВЧ.


4 (700x393, 243Kb)

Консервированные ананасы нарезаем на кусочки, а сок переливаем в кружку.


5 (700x393, 291Kb)
6 (700x393, 264Kb)

Сок добавляем в творог, много перемешиваем и еще раз пробиваем блендером.


7 (700x393, 209Kb)

Переливаем растопленный желатин в творог и взбиваем до однородности, желатин должен полностью смешаться с творогом.


8 (700x393, 227Kb)
9 (700x393, 224Kb)

Добавляем кусочки ананасов в творог и перемешиваем.


10 (700x393, 245Kb)

Перекладываем в форму, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2-3 часа.

11 (700x393, 241Kb)

Когда десерт застынет выкладываем его на тарелку.


12 (700x393, 252Kb)

Разрезаем десерт на порции и можно подавать к столу. Приятного аппетита! good


13 (700x393, 213Kb)

Рубрики:  здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте