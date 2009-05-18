Для всех любителей сладкого у меня отличный рецепт десерта из творога и ананасов без сахара. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным. Десерт необыкновенно нежный и очень вкусный. По сути это замечательное суфле, которое подойдет взрослым и детям, в будни и на праздничный стол. Такой десерт можно приготовить и порционно, в отдельных формочках.

Ингредиенты:

Творог - 800 г

Ананасы консервированные - 1 банка (580 г)

Желатин - 30 г

Вода - 100 мл

Приготовление.

Творог нужно пробить погружным блендером до однородной массы.





В миске соединяем 30 г желатина и 100 мл воды.





Нужно растопить желатин на водяной бане или можно в СВЧ.





Консервированные ананасы нарезаем на кусочки, а сок переливаем в кружку.







Сок добавляем в творог, много перемешиваем и еще раз пробиваем блендером.





Переливаем растопленный желатин в творог и взбиваем до однородности, желатин должен полностью смешаться с творогом.







Добавляем кусочки ананасов в творог и перемешиваем.





Перекладываем в форму, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2-3 часа.

Когда десерт застынет выкладываем его на тарелку.





Разрезаем десерт на порции и можно подавать к столу. Приятного аппетита!



