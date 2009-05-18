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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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🌸 Без сахара, муки и выпечки: десерт за 5 минут из трёх ингредиентов! Слишком просто, слишком вкусно!
Для всех любителей сладкого у меня отличный рецепт десерта из творога и ананасов без сахара. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным. Десерт необыкновенно нежный и очень вкусный. По сути это замечательное суфле, которое подойдет взрослым и детям, в будни и на праздничный стол. Такой десерт можно приготовить и порционно, в отдельных формочках.
Творог нужно пробить погружным блендером до однородной массы.
В миске соединяем 30 г желатина и 100 мл воды.
Нужно растопить желатин на водяной бане или можно в СВЧ.
Консервированные ананасы нарезаем на кусочки, а сок переливаем в кружку.
Сок добавляем в творог, много перемешиваем и еще раз пробиваем блендером.
Переливаем растопленный желатин в творог и взбиваем до однородности, желатин должен полностью смешаться с творогом.
Добавляем кусочки ананасов в творог и перемешиваем.
Когда десерт застынет выкладываем его на тарелку.
Разрезаем десерт на порции и можно подавать к столу. Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Праздничные, новогодние рецепты
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