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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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🌸 Пирог с секретом. Быстрый и пышный пирог с вареньем из самых простых продуктов
Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный заливной пирог с джемом. Его преимущество в том, что он очень и очень мягкий и воздушный. А еще в нем начинка не опускается на дно, как этого добиться вы узнаете прочитав рецепт.
1. Приготовим тесто, для этого в глубокой чаше соединим яйца, сахар, соль и ванилин. Хорошо перемешаем венчиком.
4. Просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто венчиком.
6. Тесто не должно получится слишком густым.
8. Выльем в форму 1/2 часть теста, немного разровняем и поставим выпекать в заранее разогретую духовку до 180° на 15 мин в режиме верх-низ.
9. Достаем форму и выкладываем начинку, у меня это джем абрикосовый. Разровняем лопаткой не доходя до края формы около 0,5 см, чтобы начинка не вытекала из пирога.
10. Добавляем оставшееся тесто, аккуратно разравниваем лопаткой и ставим в духовку еще на 20 - 25 минут в режиме верх-низ.Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
12. Теплый пирог смазываем джемом и присыпаем кокосовой стружкой.
13. Пирог готов можно подавать к столу. Мне нравится что пирог одинаково вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Приятного чаепития!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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