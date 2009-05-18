Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный заливной пирог с джемом. Его преимущество в том, что он очень и очень мягкий и воздушный. А еще в нем начинка не опускается на дно, как этого добиться вы узнаете прочитав рецепт.

Продукты для рецепта.

Для теста:

Яйца 2

Сахар 50 гр

Ванилин

Соль щепотка

Молоко 50 мл

Растительное масло 50 мл

Мука 110 гр

Разрыхлитель 10 гр

Для начинки:

Джем, повидло (у меня абрикосовый) 250 гр

Кокосовая стружка 30 гр

Диаметр формы 18 см.

Приготовление.

1. Приготовим тесто, для этого в глубокой чаше соединим яйца, сахар, соль и ванилин. Хорошо перемешаем венчиком.





2. Добавляем молоко, размешиваем до однородности.





3. Вливаем растительное масло, перемешиваем.





4. Просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто венчиком.





6. Тесто не должно получится слишком густым.





7. Возмем форму диаметром 18 см, бока смажем сливочным маслом. На дно формы поместим пергамент.





8. Выльем в форму 1/2 часть теста, немного разровняем и поставим выпекать в заранее разогретую духовку до 180° на 15 мин в режиме верх-низ.





9. Достаем форму и выкладываем начинку, у меня это джем абрикосовый. Разровняем лопаткой не доходя до края формы около 0,5 см, чтобы начинка не вытекала из пирога.





10. Добавляем оставшееся тесто, аккуратно разравниваем лопаткой и ставим в духовку еще на 20 - 25 минут в режиме верх-низ.Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.







11. Готовому пирогу даем немного остыть и достаем из формы.







12. Теплый пирог смазываем джемом и присыпаем кокосовой стружкой.





13. Пирог готов можно подавать к столу. Мне нравится что пирог одинаково вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Приятного чаепития!





