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🌸 Пирог с секретом. Быстрый и пышный пирог с вареньем из самых простых продуктов

Пятница, 06 Мая 2022 г. 14:11 + в цитатник
https://zen.yandex.ru/media...e64569cc?&

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Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный заливной пирог с джемом. Его преимущество в том, что он очень и очень мягкий и воздушный. А еще в нем начинка не опускается на дно, как этого добиться вы узнаете прочитав рецепт.

Продукты для рецепта.
 
Для теста:
 
Яйца 2
Сахар 50 гр
Ванилин
Соль щепотка
Молоко 50 мл
Растительное масло 50 мл
Мука 110 гр
Разрыхлитель 10 гр
Для начинки:
 
Джем, повидло (у меня абрикосовый) 250 гр
Кокосовая стружка 30 гр
Диаметр формы 18 см.
Приготовление.

1. Приготовим тесто, для этого в глубокой чаше соединим яйца, сахар, соль и ванилин. Хорошо перемешаем венчиком.


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2. Добавляем молоко, размешиваем до однородности.


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3. Вливаем растительное масло, перемешиваем.


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4. Просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто венчиком.


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6. Тесто не должно получится слишком густым.


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7. Возмем форму диаметром 18 см, бока смажем сливочным маслом. На дно формы поместим пергамент.


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8. Выльем в форму 1/2 часть теста, немного разровняем и поставим выпекать в заранее разогретую духовку до 180° на 15 мин в режиме верх-низ.


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9. Достаем форму и выкладываем начинку, у меня это джем абрикосовый. Разровняем лопаткой не доходя до края формы около 0,5 см, чтобы начинка не вытекала из пирога.


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10. Добавляем оставшееся тесто, аккуратно разравниваем лопаткой и ставим в духовку еще на 20 - 25 минут в режиме верх-низ.Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.


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11. Готовому пирогу даем немного остыть и достаем из формы.


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12. Теплый пирог смазываем джемом и присыпаем кокосовой стружкой.


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13. Пирог готов можно подавать к столу. Мне нравится что пирог одинаково вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Приятного чаепития!  good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
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