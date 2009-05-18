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***Здесь будет текст*** ***Здесь будет текст***

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ipola ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!

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ТОРТ ИЗ СУХАРЕЙ! Обалденный Торт БЕЗ ВЫПЕЧКИ "Тающая Загадка"

Суббота, 06 Июня 2020 г. 10:06 + в цитатник
https://www.youtube.com/wat...OlGpauZfTY

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Проверяем восхитительный торт из СУХАРЕЙ. Смотрим что получится!

Ингредиенты:
200 гр ванильных сухариков
80-100 гр грецких орехов
80 гр чернослива
80 гр кураги
70 гр шоколада
70 гр сливочного масла
 
Крем:
2 п творога (по 180 гр)
250 гр сметаны
80 гр сахара
8 гр ванильного сахара
1 ч.л. желатина + 3 ст.л. воды
 
Помадка:
40 гр шоколада
15 гр сливочного масла
2 ст.л. молока
 
Приготовление.
 



Приятного чаепития! good

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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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