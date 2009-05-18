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ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВА...Как иногда бывает сложно… Успеть два слова нам сказать… Кому — «Прости…» Кому — «Спасибо…» Кому-то Счастья пожелать… - (0)
***Здесь будет текст*** ***Здесь будет текст***Лето дышит. Лето набирается сил.... - (0)
Лето раскинулось благодатью, Бронзовым солнцем ласкает плечи. Празднуй же, девочка! Меряй платья!...
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
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ТОРТ ИЗ СУХАРЕЙ! Обалденный Торт БЕЗ ВЫПЕЧКИ "Тающая Загадка"
Проверяем восхитительный торт из СУХАРЕЙ. Смотрим что получится!
Приятного чаепития!
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|здоровое питание/Рецепты блюд
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