Торт "Сметанник" на сковороде - (0)
Торт без выпечки - вкусно, просто, быстро - (0)
Делюсь рецептом вкусной кулебяки с капустой и курицей: шикарное дрожжевое тесто на кефире - (0)
Когда хочется торта, делаю ленивый «Медовик»: показываю самый простой рецепт мягкого и сочного торта - (0)
Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...Какое это счастье – просто жить! - (0)
...рамки текстовые..объёмные..микс-5шт. - (0)
ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВА...СКОРО УЖ ИЗ ЛАСТОЧЕК — В КОЛДУНЬИ!.. - (0)
...Все от тебя... - (0)
Держит голову, как кор...
|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
Я всем желаю только добра и крепкого здоровья! Этого же хочу пожелать и себе, любимой!
|
Скумбрия за 10 минут без обжаривания и запекания. Ну очень вкусно !
2. Отрезаем голову, вынимаем внутренности, хорошо промываем и разрезаем на 4 части. После всех манипуляций с рыбой вес ее становится около 500 гр.
3. Репчатый лук нарезаем не очень тонкими полукольцами.
4. Из специй я беру черный перец (1 ч. л.), лавровый лист и кориандр. Очень люблю кориандр, готовлю с ним и мясо, и рыбу. Покупаю его в семенах и измельчаю в ступке. Аромат от него потрясающий.
5. В кипящую воду добавляем соль (у меня 1 ст. ложка), подготовленный лук и специи. На высокой температуре доводим быстро до кипения.
6. Как только вода закипела, добавляем куски скумбрии. Снова доводим до кипения, прикрываем кастрюлю крышкой и готовим 10 минут на средней температуре. Пахнет все очень вкусно.
7. Готовые кусочки скумбрии перекладываем на тарелку.
8. На другую большую тарелку выкладываем весь лук из кастрюли, сверху размещаем куски рыбы, поливаем их соком лимона, небольшим количеством масла (можно без него), посыпаем черным перцем, мелко нарезанной петрушкой и сразу подаем. Скумбрия получается очень сочной, за счет специй и лука ароматной и вкусной.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]