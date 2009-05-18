Простой способ приготовления вкуснейшей скумбрии и всего за 10 минут. Не надо масла и муки, понадобится только репчатый лук и любимые специи. Рыба получается очень сочной и невероятно вкусной. При подаче я все-таки добавляю немного растительного масла (можно и без него), для лучшего вкуса поливаю скумбрию лимонным соком и посыпаю большим количеством петрушки. Она отлично подходит для такой рыбы. Скумбрию можно подавать с гарниром или только с легким овощным салатом и хрустящим хлебом.

Ингредиенты

2 шт. скумбрия (730 гр.)

1 шт. репчатый лук (большой)

3 шт. лавровый лист

1 ч.л. кориандр

по вкусу молотый перец (черный)

по вкусу соль

для подачи растительное масло

для подачи сок (лимона)

для подачи петрушка

Приготовление .

1. В кастрюлю (объем 3 литра) наливаем воду и нагреваем. На 4 порции беру 2 шт. скумбрии весом около 730 гр. Заранее ее размораживаем, промываем и отрезаем плавники.





2. Отрезаем голову, вынимаем внутренности, хорошо промываем и разрезаем на 4 части. После всех манипуляций с рыбой вес ее становится около 500 гр.





3. Репчатый лук нарезаем не очень тонкими полукольцами.





4. Из специй я беру черный перец (1 ч. л.), лавровый лист и кориандр. Очень люблю кориандр, готовлю с ним и мясо, и рыбу. Покупаю его в семенах и измельчаю в ступке. Аромат от него потрясающий.





5. В кипящую воду добавляем соль (у меня 1 ст. ложка), подготовленный лук и специи. На высокой температуре доводим быстро до кипения.





6. Как только вода закипела, добавляем куски скумбрии. Снова доводим до кипения, прикрываем кастрюлю крышкой и готовим 10 минут на средней температуре. Пахнет все очень вкусно.





7. Готовые кусочки скумбрии перекладываем на тарелку.





8. На другую большую тарелку выкладываем весь лук из кастрюли, сверху размещаем куски рыбы, поливаем их соком лимона, небольшим количеством масла (можно без него), посыпаем черным перцем, мелко нарезанной петрушкой и сразу подаем. Скумбрия получается очень сочной, за счет специй и лука ароматной и вкусной.

Приятного аппетита!



