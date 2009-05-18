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Обалденная творожная запеканка. Самая вкусная из тех что я пробовала

Четверг, 16 Апреля 2020 г. 10:39 + в цитатник
https://zen.yandex.ru/media...5bf9adfaa7

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Всем привет! Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной творожной запеканки. Это мой любимый рецепт. Получается очень нежная, вкусная запеканка. Дети с удовольствием уплетают ее за обе щеки, да и взрослые не отказываются.))

Рецепт:
Творог (5-9%) — 500 гр.
Яйца — 4 шт.
Сахар — 130 гр.
Масло сливочное — 100 гр.(мягкое)
Ванильный сахар - 15 гр.
Изюм по желанию
Крупа манная — 1 ст. л.
Приготовление.

 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XuUK6Bl1QHQ&feature=emb_logo

Берем свежий творог и перетираем его при помощи блендера.

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Яйца разделим на желтки и белки.


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В желтки добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем до бела при помощи миксера.


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Затем добавляем манную крупу и мягкое сливочное масло, при желании можно добавить изюм, и перемешиваем миксером.


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Затем добавляем творог и хорошо перемешаем вилкой.


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Белки взбиваем до крепких пиков, добавляем к творожной массе и аккуратно перемешиваем.


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Тесто перекладываем в форму, у меня силиконовая форма для кекса. Выпекаем при температуре 180 градусов, примерно 50-60 минут.


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Вынимаем готовую запеканку из духовки, и даем полностью остыть в форме.
 


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Перекладываем запеканку на блюдо и по желанию украшаем сахарной пудрой.


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Обязательно попробуйте, это очень вкусно! Особенно со сметаной!)

Приятного аппетита! good


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Рубрики:  здоровое питание/Рецепты блюд
Для Вас БАННЕР (88x31, 6Kb)
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