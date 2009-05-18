Про эту секретную программу мало кто знает, но она появилась еще в операционной системе Window...

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ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВАША КАРТИНКА ВАШ ТЕКСТPEROOO ВА...

Это дни нашей жизни. Нет никаких других дней. Только эти. Дни, когда мы встречаемся друг с друг...

claude_ciari i am crying Человеку.. несмотря на все небыли - были Очень нужно.. чтобы его.. ...