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|ipola написал 18.05.2009 17:59:29:
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Обалденная творожная запеканка. Самая вкусная из тех что я пробовала
Всем привет! Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной творожной запеканки. Это мой любимый рецепт. Получается очень нежная, вкусная запеканка. Дети с удовольствием уплетают ее за обе щеки, да и взрослые не отказываются.))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XuUK6Bl1QHQ&feature=emb_logo
Берем свежий творог и перетираем его при помощи блендера.
Яйца разделим на желтки и белки.
В желтки добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем до бела при помощи миксера.
Затем добавляем манную крупу и мягкое сливочное масло, при желании можно добавить изюм, и перемешиваем миксером.
Перекладываем запеканку на блюдо и по желанию украшаем сахарной пудрой.
Обязательно попробуйте, это очень вкусно! Особенно со сметаной!)
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|здоровое питание/Рецепты блюд
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